اللافي يطلع رئيس مجلس النواب على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع.

القبة 19 يونيو 2022م ( وال ) – اطلع نائب رئيس المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي” رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع.

جاء ذلك في تدو ينة نشرها ” اللافي” عبر حسابه بالفيسبوك قال فيه إنه “التقى في مدينة القبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأطلعه على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع، ووجهنا له الدعوة لإلقاء كلمة بالمناسبة”.

وأضاف” اللافي” في تدوينته تناولنا خلال اللقاء أيضا مستجدات الأوضاع السياسية، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات”.

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