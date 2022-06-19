(وال) : تكريم اسر شهداء قطاعي الكهرباء والدفاع المدني ببنغازي .

بنغازي 19 يونيو 2022م (وال) – نظمت جمعية الطفل الليبي للأعمال الخيرية ببنغازي مساء السبت حفل تكريم لأسر شهداء موظفو قطاعي الكهرباء والدفاع المدني تحت عنوان (لمسة وفاء).

وقالت مسؤولة بجمعية الطفل – الجهة المنظمة – ” فاطمة السلطني ” لوكالة الانباء الليبية إن هذا الحفل اليوم يهدف إلى التعارف بين العائلات بالدرجة الأولى، ومصافحة معنوية لذويهم، ونؤكد فيها لهم مدى امتناننا لأبنائهم اللذين لقوا حتفهم وهم في ساحة العمل يقدمون خدماتهم للمواطن وللوطن في أصعب الظروف.

وتم خلال الحفل القاء كلمات الهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للكهرباء والتي أثنت على هذه المبادرة بتكريم اسر (17) اسرة من شهداء الدفاع المدني و (39) اسرة شهيد من قطاع الكهرباء بمدينة بنغازي.

وحضر الحفل عدد من منظمات المجتمع المدني والفنانين والإعلاميين وموظفي الإدارات المختلفة بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية والشركة العامة للكهرباء سهل بنغازي.

(وال)