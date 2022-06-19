جامعة فزان تقيم غد الاثنين بكلية التربية– تراغن ندوة علمية حول ( الصحة والسلامة المهنية ).

سبها 19 يونيو 2022 (وال) – تنظم جامعة فزان غدا الاثنين ندوة علمية بعنوان ( الصحة والسلامة المهنية ) وذلك بمدرج كلية التربية – تراغن .

وتهدف الندوة الى المساعدة في المحافظة على صحة العاملين من أي اضرار وحماية البيئة المحيطة وكذلك حماية الأجهزة والمعدات التي تستخدم في العمل .

وتضمن الندوة عدة محاور تتناول في محملها مفهوم واهداف الصحة والسلامة المهنية ، وإدارة الصحة والسلامة المهنية ، واسس السلامة المهنية في المشاريع ، والمخاطر والاعراض المهنية في موقع العمل .

كما ستضمن المحاور ، الصحة والسلامة المهنية في المعامل ، وكذلك السلامة المهنية في اقسام الاشعة بالمؤسسات الصحية .

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