ليبيا نيوز

جامعة فزان تقيم غد الاثنين بكلية التربية– تراغن ندوة علمية حول ( الصحة والسلامة المهنية ).

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 19 يونيو 2022 (وال) – تنظم جامعة فزان غدا الاثنين ندوة علمية بعنوان ( الصحة والسلامة المهنية ) وذلك بمدرج كلية التربية – تراغن .

وتهدف الندوة الى المساعدة في المحافظة على صحة العاملين من أي اضرار وحماية البيئة المحيطة وكذلك حماية الأجهزة والمعدات التي تستخدم في العمل .

وتضمن الندوة عدة محاور تتناول في محملها مفهوم واهداف الصحة والسلامة المهنية ، وإدارة الصحة والسلامة المهنية ، واسس السلامة المهنية في المشاريع ، والمخاطر والاعراض المهنية في موقع العمل .

كما ستضمن المحاور ، الصحة والسلامة المهنية في المعامل ، وكذلك السلامة المهنية في اقسام الاشعة بالمؤسسات الصحية .

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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