انضمام طائرة ايرباص لأسطول الخطوط الليبية بعد صيانتها في تونس

طرابلس 19 يونيو 2022 (وال) – وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من طراز ايرباص A320 إلى مطار امعيتيقه الدولي، اليوم الأحد، قادمة من تونس بعد استكمال صيانتها.

وكان في استقبال الطائرة وزير المواصلات سالم الشهوبي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ورئيس مجلس إدارة الليبية الأفريقية القابضة، ومدير عام مطار امعيتيقة الدولي.

وقال وزير المواصلات في كلمة بالمناسبة إن طائرة الخطوط الجوية الليبية التي كانت تخضع للصيانة في تونس وهي الآن في ستنظم إلى اسطول الخطوط الجوية الليبية بعد اتمام الاجراءات الإدارية.

وأكد الشهوبي أن الوزارة عاقدة العزم على صيانة كافة طائرات الاسطول الجوي الليبي سواء لشركة الخطوط الليبية أو شركة الخطوط الجوية الإفريقية التي تحتاج للصيانة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، أن الطائرة أصيبت في أحداث مطار طرابلس العالمي عام 2014 ، وغادرت عام 2015 إلى تونس للصيانة التي لم تتم إلا قبل ثمانية أشهر بسبب ما واجهته الشركة من وصعوبات ادت إلى عدم إتمام أعمال الصيانة.

وأعرب سويسي عن تقديره لجهود حكومة الوحدة الوطنية ضمن مشاريع عودة الحياة للحكومة، والتي خصصت مبالغ مالية لصيانة العديد من الطائرات ومنها صيانة هذه الطائرة التي استغرقت أعمال صيانتها قرابة 8 أشهر.

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