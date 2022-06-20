وزير الصحة المكلف يبحث مع السفير الإيطالي تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية فيما يخص علاج المرضى والجرحى.

طرابلس 19 يونيو 2022م ( وال ) – بحث نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلّف ” رمضان أبوجناح ” مع السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو “صباح اليوم تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في الجانب الصحي.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس عدد من الملفات الهامة، أبرزها، تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية جزاء علاج المرضى والجرحى الليبيين، إلى جانب دعم المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، والتنسيق الدائم مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة فيما يتعلق بالتواصل مع المرافق الصحية والجهات والأجهزة التابعة لوزارة الصحة.

من جانبه أبدى السفير الإيطالي استعداد بلاده لعلاج عدد من الأطفال الليبيين ممن يعانون أمراضًا مستعصية في عدد من التخصصات، فضلًا عن تنظيم زيارات لعدد من الأطباء لتقديم خدمات علاجية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأعرب وزير الصحة عن ترحيبه بهذا التعاون؛ مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيه التعاون في المجال الصحي.

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