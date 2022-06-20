بليحق : وليامز ناقشت النقاط الخلافية مع لجنتي المسار الدستوري وصياغة الدستور.

طرابلس 19 يونيو 2022م (وال) – أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” بانعقاد اجتماع ضم مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” ستيفاني وليامز ” .

ووفقا لما نشره ” بليحق” عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” فان الاجتماع يأتي لمناقشة النقاط الخلافية ضمن اجتماعات المسار الدستوري المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت المستشارة الأممية ” ستيفاني وليامز” قد أكدت أمس السبت، أن اللجنة المشتركة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للمواد الدستورية المتوافق عليها، بعد مشاورات أثناء الجلسات العامة، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية .

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