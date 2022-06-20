قمة مصرية أردنية بحرينية تبحث التعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.

القاهرة 19 يونيو 2022 (وال) – عقد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” والعاهل الأردني الملك “عبدالله الثاني” وعاهل البحرين الملك “حمد بن عيسى” ، قمة ثلاثية اليوم الأحد ، بمنتجع شرم الشيخ المصري، بحثوا خلالها التعاون المشترك والتحديات الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية “بسام راضي”، في بيان ، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

من جانبهما ، أكد العاهلان الأردني والبحريني الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم .. مشيرين إلى أن هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً.

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