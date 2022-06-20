حزب الرئيس ماكرون يفشل في تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية.

باريس 20 يونيو 2022 (وال) – أظهرت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد في فرنسا، أن حزب “الجمهورية للأمام” بزعامة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” ، لم يحقق الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين حصول حزب “الجمهورية للأمام” على 245 من أصل 577 مقعدا بالجمعية الوطنية “البرلمان”، بعد انتهاء فرز الأصوات.

وجاء في المركز الثاني في البرلمان تحالف أحزاب اليسار والخضر والشيوعيين بقيادة جون لوك ميلينشون تحت اسم “الاتحاد الشعبي والبيئي والاجتماعي الجديد”، والذي فاز بـ 131 مقعدا .

كما حصل حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان على نتائج أفضل بكثير مما كان متوقعا، حيث حصل على 89 مقعدا، أي أكثر من عشرة أضعاف ما كان عليه في السابق، مما جعله ثالث أكبر قوة في البرلمان.

وتتطلب الأغلبية المطلقة الحصول على 289 مقعدا.

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