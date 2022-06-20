رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا ستحصل على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إنها واثقة من حصول أوكرانيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الرئيسة للتكتل التي ستُقام في بروكسل خلال وقت لاحق من شهر يونيو الجاري.

وأكدت فون دير لاين، في تصريح لإذاعة إيه آر دي الألمانية، ثقتها التامة في حصول أوكرانيا على صفة المرشح، وحصولها على مساعدة ودعم الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن قرار منح أوكرانيا صفة المرشح قرار تاريخي يجب أن يتخذه الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أيدت في 17 يونيو الجاري منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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