ليبيا نيوز

رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا ستحصل على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إنها واثقة من حصول أوكرانيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الرئيسة للتكتل التي ستُقام في بروكسل خلال وقت لاحق من شهر يونيو الجاري.

وأكدت فون دير لاين، في تصريح لإذاعة إيه آر دي الألمانية، ثقتها التامة في حصول أوكرانيا على صفة المرشح، وحصولها على مساعدة ودعم الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن قرار منح أوكرانيا صفة المرشح قرار تاريخي يجب أن يتخذه الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أيدت في 17 يونيو الجاري منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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