إيران تحمل أميركا مسؤولية توقف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي؛ استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع القوى العمالية حول برنامجها النووي.

وقال إن بلاده مستعدة للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جديد، وإحياء اتفاق 2015 في حال تقيّدت الولايات المتحدة بالتزاماتها.

وحمّل زاده واشنطن مسؤولية تعثر المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 والتي جرت في مارس الماضي.

من جهة أخرى، قالت الولايات المتحدة إنها تنتظر ردًا من إيران من أجل إعادة العمل بالاتفاق دون قضايا خارجية، في إشارة إلى مطالب إيران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب في العام 2018 من الاتفاق الذي يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

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