الدفاع الروسية: مقتل 450 عنصرا وتدمير 13 دبابة خلال يوم

موسكو 20 يونيو 2022 (وال) -أعلنت الدفاع الروسية اليوم الإثنين، أن نتيجة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال اليوم الماضي تم القضاء على (450) قوميا متطرفا، و (13) دبابة ومدرعة أخرى، إضافة إلى (16) عربة خاصة للقوات الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن صاروخا من طراز “أونيكس” عالي الدقة أطلق من منظومة “باستيون” الساحلية، ضرب مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات بدون طيار Bayraktar TB2، إضافة إلى تدمير طائرتين من هذا الطراز على الأرض.(وال موسكو) س خ.

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