الصين تعلن نجاح اختبار لنظام اعتراض صاروخي

قالت وزارة الدفاع الصينية إنها أجرت تجربة لنظام اعتراض صاروخي “حققت الغرض المتوقع منها”، واصفة إياه بأنه دفاعي ولا يستهدف أي دولة.

وتكثف الصين أبحاثها المتعلقة بجميع أنواع أنظمة الصواريخ، خاصة تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء إضافة إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية، كجزء من خطة تحديث طموحة يشرف عليها الرئيس شي جين بينغ.

واختبرت بكين صواريخ اعتراضية من قبل؛ وكان أحدثها في فبراير 2021، وقبل ذلك في 2018.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن الصين أجرت اختبارات لأنظمة مضادة للصواريخ منذ عام 2010 على الأقل.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان مقتضب في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن اختبار اعتراض الصواريخ المضادة للصواريخ الأرضية حقق أهدافه المتوقعة”.

وأعربت الصين ، إلى جانب حليفتها روسيا ، مرارًا وتكرارًا عن معارضتها لنشر الولايات المتحدة لنظام الدفاع الصاروخي “ثاد” المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا