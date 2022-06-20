الانتخابات البرلمانية الفرنسية.. الناخبون يجردون معسكر ماكرون من الغالبية المطلقة

باريس 20 يونيو 2022 (وال) -أظهرت الأرقام النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية حصول معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المنتمي لتيار الوسط على (245) مقعدا، من أصل (577) في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، دون تحقيق الأغلبية المطلقة.

وهذا يعني أن “تحالف معا” الداعم للرئيس ماكرون، أصبح بعيدا جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية البالغة (289) مقعدا.

وفاز تحالف اليسار، أو الاتحاد الشعبي اليساري بزعامة المعارض جان لوك ميلنشون، بعدد (143) مقعدا، بحسب مصادر إعلامية ووكالات أنباء مختلفة، ويضم تحالف اليسار أو “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”، عدة أحزاب من أقصى اليسار واليسار، كحركة “فرنسا الأبية” بقيادة ميلنشون، والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب البيئة.

ونجح التجمع الوطني اليميني، بقيادة مارين لوبان، في الحصول على (89) مقعدا، ما يشكل اختراقا تاريخيا للتجمع اليميني المتطرف، إذ لم يسبق أن حقق مثل هذا الإنجاز منذ تأسيسه في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

وحصل الجمهوريون على (64) مقعدا، فيما فاز مرشحون يساريون آخرون بعدد (13) مقعدا، مقابل (5) مقاعد حصل عليها وسطيون آخرون، وذهب (18) مقعدا إلى مرشحون من خارج هذه الأحزاب والتحالفات.(وال باريس) س خ.

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