اللاجئون الأفارقة يواجهون خطر تراجع حصص الغذاء.. بسبب التمويل

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، من أن اللاجئين في شرق وغرب أفريقيا يواجهون نقص الحصص الغذائية بسبب زيادة الطلب وعدم كفاية التمويل.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي أن ثلاثة أرباع اللاجئين في شرق أفريقيا، الذين يدعمهم برنامج الأمم المتحدة، قد خفضوا حصصهم الغذائية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، موضحًا أن اللاجئين في إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا هم الأكثر تضررًا.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي : “نحن مجبرون على اتخاذ قرار مفجع بخفض الحصص الغذائية للاجئين الذين يعتمدون علينا في بقائهم على قيد الحياة”.

وأضاف أن الموارد المتاحة لا يمكنها مواكبة الطلب المتزايد على الغذاء في جميع أنحاء العالم.

وفي غرب أفريقيا، على وجه التحديد بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ؛ خفض برنامج الأغذية العالمي حصص الإعاشة “بشكل كبير”.

وحذر البرنامج من اضطرابات وشيكة في أنغولا وملاوي وموزمبيق وجمهورية الكونغو وتنزانيا وزيمبابوي.

ووجه برنامج الأغذية العالمي نداء يوم الثلاثاء لجمع 426 مليون دولار لدرء المجاعة في جنوب السودان، حيث أجبرت سنوات من الصراع والفيضانات ملايين الأشخاص على ترك منازلهم.

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