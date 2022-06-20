حمص 20 يونيو 2022 (وال) -أفادت وكالة “سانا” السورية، باستشهاد (11) عسكريا ومدنيين اثنين، وذلك جراء هجوم إرهابي استهدف حافلتهم صباح اليوم على طريق الرقة حمص. وقال مصدر عسكري: “حوالي الساعة 30 :6 صباح هذا اليوم (بالتوقيت المحلي)، تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة – حمص، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكريا […]

ظهرت المقالة سوريا.. مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين جراء هجوم بريف الرقة أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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