سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يؤكد دعم الاتحاد لليبيا

طرابلس 20 يونيو 2022 (وال) _ أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (خوسيه ساباديل)، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي (موسى الكوني)، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.

بدوره، أكد الكوني اليوم الإثنين، أن الانتخابات والمصالحة الوطنية هما الملفان الأهم في عمل المجلس الرئاسي في الوقت الحالي، مشيداً بدور الاتحاد الاوروبي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما تناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية، والجهود التي تبذل من الاتحاد الاوروبي وليبيا للحد منها. (وال _ طرابلس) ح س

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