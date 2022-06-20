40 عملية جراحية بمستشفى العيون بطرابلس لإنقاذ حالات مهدّدة بالعمى .

طرابلس 20 يونيو 2022 ( وال ) – أجريت بمستشفى العيون- طرابلس خلال اليومين الماضيين 40 عملية جراحية ، لإنقاذ حالات مرضية مهدّدة بالعمى، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم بضعة أشهر، يعانون من الماء الأزرق الوراثي وذلك تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة بهدف توفير العلاج الملائم وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والأطباء الزوّار .

اجرى هذه العمليات الطبيب الزائر الدكتور «أحمد مصطفى» – استشاري جراحة الماء الأزرق وضغط العين بدولة مصر ، بمساعدة أطباء وحدة علاج الماء الأزرق بالمستشفى .

والجدير بالذكر أن وزير الصحة أقرّ بتشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مدير مستشفى العيون تتولّى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا .

( وال )