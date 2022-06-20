لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود

أكدت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة بجدري القرود في لبنان، وقالت إن الإصابة المسجلة هي لوافدة من الخارج.

وأشارت إلى أن المرأة المصابة دخلت في العزل المنزلي، وأكدت مراقبتها لها، واستقرار وضعها الصحي، بالإضافة إلى قيامها بتتبع المخالطين لها بهدف منع انتشار المرض في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن هذا الفيروس ينتقل إلى الإنسان من خلال الاحتكاك بحيوانات مصابة في البلدان المستوطن فيها أو من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية وعدم مشاركة الأشخاص المصابين أمتعتهم.

يُذكر أن مرض جدري القرود انتشر لأول مرة خارج الدول التي يستوطن فيها، ووصل إلى أوروبا وأمريكا، حيث عرفت هذه المناطق تسجيل إصابة غير مسبوقة فيه.

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