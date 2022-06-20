جنيف .. الهلال الأحمر الليبي يشارك في أعمال جمعيات الصليب والهلال الأحمر

جنيف 20 يونيو 2022 (وال) _ شارك الأمين العام للهلال الأحمر الليبي (مرعى الدرسي) في أعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تعقد في جنيف خلال الفترة من 19 إلى23 يونيو 2022.

هذا و ترأس الأمين العام وفد الجمعية المشارك في الدورة الثالثة والعشرون تحت شعار (عمل محلي وتغطية عالمية).

و من أبرز بنود جدول الأعمال التي تم عرضها ومناقشتها.

_ المتغيرات المناخية وتأثيرها على الفئات والمجتمعات الأشد ضعفا.

_ الأمن الغذائي في ضوء الأحداث التي يشهدها العالم اليوم.

_ الهجرة والتحديات الإنسانية الناتجة عنها.

_ تنمية وتطوير عمل الجمعيات الوطنية

_ اعتماد سياسات العمل التطوعي، وإشراك المرأة في الأنشطة العامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

_ مراجعة اتفاقية إشبيليا.

_ إعادة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. (وال _ جنييف) ه ع

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