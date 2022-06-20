رئيس المجلس الرئاسي يشارك في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي

طرابلس 20 يونيو 2022 (وال) شارك رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، بصفته نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، عبر تقنية “الفيديو”، اليوم الإثنين، في اجتماع هيئة رئاسة الاتحاد الإفريقي، المخصص للاستماع إلى إحاطة الرئيس الأوكراني ” فولوديمير زيلينسكي”، حول الأزمة الأوكرانية الروسية.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لمخرجات اجتماع مكتب هيئة الرئاسة، الذي عقد في العاشر من شهر مايو الماضي، والذي فوض رئيس جمهورية السنغال، “ماكي سال”، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقي، بإجراء زيارة إلى الاتحاد الروسي رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسى فكي”، في الثالث من شهر يونيو الجاري، حيث التقيا خلالها بالرئيس الروسي، وقدما له وجهة نظر الاتحاد الإفريقي الرسمية، حول تأثير النزاع بين روسيا وأوكرانيا على قارة إفريقيا. (وال ـ طرابلس) ح س

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