مقتل صبي وإصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار بعد حفل في واشنطن

قال قائد شرطة العاصمة الأميركية واشنطن، روبرت كونتي، إن صبيا يبلغ من العمر 15 عامًا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون، من بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بعد حفل موسيقي في واشنطن، مساء الأحد.

وسبق إطلاق النار حادثتان أخريان تسببا في حالة من الذعر في حفل “Moechella” غير المصرح به، حيث أصيب أشخاص عدة أثناء فرارهم، حسبما صرح به كونتي للصحفيين.

وأضاف “كونتي” أن الشرطة أغلقت بعد ذلك الحفل الموسيقي لأسباب تتعلق بالسلامة ، لكن بعد ذلك بوقت قصير ، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة؛ وقع إطلاق النار في مكان قريب وقُتل فيه الصبي.

وأردف: “لسوء الحظ، يمكن أن تحدث أشياء مثل هذه عندما يكون لديك مزيج خاطئ من الأشخاص، أو الأشخاص الذين يدخلون الأسلحة النارية في موقف ما”.

وأشار إلى أن الضابط ومصابين آخرين يتعافون في المستشفى.

وقال كونتي إنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يتم العثور على البندقية المستخدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا