النائب بالمجلس الرئاسي يستقبل وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج

طرابلس 20 يونيو 2022 استقبل النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسى الكوني، ظهر اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج لجمهورية الكونغو برزافيل ، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، الذي يزور ليبيا في مهمة عمل رسمية.

وأشاد السيد النائب بدور الكونغو برازافيل، و الاتحاد الافريقي، الناجح في تحقيق الاستقرار في عدد من الدول الافريقية، وأنه سيكون فاعلا في دعم الاستقرار السياسي الليبي، والوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان.

كما أكد استعداد ليبيا تسخير كافة الامكانيات الممكنة تمهيدا لعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل في مقرها الدائم بطرابلس.

من جهته نقل وزير خارجية الكونغو، تحيات رئيس الجمهورية، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا للمجلس الرئاسي، وأبدى استعداد بلاده ودول الاتحاد الافريقي لدعم الليبيين بالوصول إلى استقرار سياسي يمهد الطريق لاجراء الانتخابات .

وأكد الوزير الكونغولي، بأن ليبيا كان لها دورها الفاعل في الاتحاد الافريقي وانها ستتجاوز ازمتها، وتعود لها مكانتها في القارة الأفريقية والعالم. (وال ـ طرابلس) ح و

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