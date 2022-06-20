وزيرة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام

طرابلس 20 يونيو 2022 (وال)ـ وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش مذكرة تفاهم اليوم ، مع معهد الولايات المتحدة للسلام وهو مؤسسة ” USIP” أمريكية مستقلة مرخصة من قبل الكونغرس الأمريكي مقرها واشنطن.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعتها معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي السيد “إيلي أبو عون” في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، على تنفيذ برامج المعهد التي تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تشتمل المذكرة على المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد وتدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين.

يُشار بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي هي المسؤولة عن تنفيذ السياسيات والخطط، والبرامج في مجال الشؤون الخارجية للدولة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة الليبية. ( وال ـ طرابلس) ع م

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