ليبيا نيوز

عاجل عقب اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري فجر اليوم وليامز تدعو رئاستي النواب والدولة إلى اجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتفق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل عقب اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري فجر اليوم  وليامز تدعو رئاستي النواب والدولة إلى اجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتفق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

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وكالة الأنباء الليبية

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