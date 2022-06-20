عاجل عقب اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري فجر اليوم وليامز تدعو رئاستي النواب والدولة إلى اجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتفق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
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وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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