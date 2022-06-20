المنقوش تُوقع مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام لدعم الاستقرار في ليبيا

طرابلس 20 يونيو 2022م (وال)- وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام ( USIP ) لدعم عملية الاستقرار في ليبيا.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزيرة المنقوش مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي “إيلي أبو عون” في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، على تنفيذ برامج المعهد التي تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتشتمل المذكرة على المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد، وتدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين.

ويُعد معهد الولايات المتحدة للسلام مؤسسة أمريكية مستقلة مرخصة من قبل الكونغرس الأمريكي مقرها واشنطن.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ هي المسؤولة عن تنفيذ السياسيات والخطط، والبرامج في مجال الشؤون الخارجية للدولة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة الليبية.(وال)

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