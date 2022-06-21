ليبيا نيوز

( ربيعة ابوراص ) خلال منتدي الحكم المحلي تؤكد على إعطاء الأهمية للإصلاحات التشريعية لدعم خطة التحول اللامركزية .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

تونس 20 يونيو 2022 ( وال )- عقدت بتونس العاصمة خلال اليومين الماضيين فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي” لقاء الشركاء الدوليين”  ، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ” ربيعة ابوراص” وسفير الإتحاد الأوروبي و ألمانيا الاتحادية والقائم بأعمال السفارة اليابانية في ليبيا و ( 21 ) منظمة دولية . 

     وأشار المتحدث الرسمي بأسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” إلى أن مشاركة رئيس اللجنة في المنتدى لدعم التنمية المحلية جاءت من خلال التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

     وأكدت ” ربيعة ابوراص ” في كلمة لها خلال المنتدي على إعطاء الأهمية للإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم خطة التحول اللامركزية وخاصة على ضوء ما نشهده من نزاعات قانونية نتيجة نقل الاختصاصات للبلديات.

      كما أكدت ” بوراص ” على أهمية أن يتناول المنتدى دور البلديات في العمل على ملف التنمية والبدائل الاقتصادية للنفط و حوكمة الهجرة والاستفادة منه في دعم العمل التنموي داخل البلديات ، مشيرة إلى أهمية العمل وفقا للمقاربة الشاملة والتي تعني أن يضم المنتدى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية على طاولة واحدة للخروج بحلول شـاملة للتحديات التي تواجه التحول للامركزية .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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