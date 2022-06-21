ليبيا نيوز

المنفي يشارك عبر (الزوم) في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي المخصص للاستماع إلى إحاطة الرئيس (زيلينسكي) حول الأزمة الأوكرانية – الروسية.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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