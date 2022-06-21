ليبيا نيوز

مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي ، وتثمن التوافق على غالبية المواد الدستورية .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

القاهرة 20 يونيو 2022 ( وال )- رحبت مصر بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٠ يونيو الجاري  ، والتوافق على غالبية المواد الدستورية الذي شهدته الاجتماعات  .

    وصرَح السفير ” أحمد حافظ ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي نشرته اليوم الاثنين وزارة الخارجية المصرية ، بأن مصر تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٢.

   وثمن ” حافظ ” في هذا السياق ، حسب البيان الصحفي التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية ، معرباً عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت .

   …( وال )….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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