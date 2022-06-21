مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي ، وتثمن التوافق على غالبية المواد الدستورية .

القاهرة 20 يونيو 2022 ( وال )- رحبت مصر بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٠ يونيو الجاري ، والتوافق على غالبية المواد الدستورية الذي شهدته الاجتماعات .

وصرَح السفير ” أحمد حافظ ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي نشرته اليوم الاثنين وزارة الخارجية المصرية ، بأن مصر تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٢.

وثمن ” حافظ ” في هذا السياق ، حسب البيان الصحفي التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية ، معرباً عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت .

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