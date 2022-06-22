ليبيا نيوز

إستونيا تحتج على انتهاك روسيا لمجالها الجوي

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتجت إستونيا على انتهاك مجالها الجوي من قبل روسيا، للمرة الثانية من خلال استدعاء السفير الروسي فيها.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية إن طائرة مروحية حلقت فوق منطقة تقع جنوب شرق البلاد دون أخذ إذن.

ووصفت الأمر بالانتهاك الخطير لمجالها الجوي، وأشارت إلى أن هذا الاختراق سيزيد التوتر بينها وبين روسيا، ودعت روسيا إلى مغادرة أوكرانيا.

كما عبّرت إستونيا عن تضامنها مع جارتها ليتوانيا التي تلقت تهديدات من روسيا بعدما منعت عبور بعض البضائع إلى جيب كالينيغراد الروسي.

يذكر أن إستونيا احتجت في 10 يونيو الجاري لدى المبعوث الروسي بسبب مدح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاكمًا روسيًا في القرن 18، كانت قد استولى على مدينة موجودة في إستونيا حاليًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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