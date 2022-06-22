إستونيا تحتج على انتهاك روسيا لمجالها الجوي

احتجت إستونيا على انتهاك مجالها الجوي من قبل روسيا، للمرة الثانية من خلال استدعاء السفير الروسي فيها.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية إن طائرة مروحية حلقت فوق منطقة تقع جنوب شرق البلاد دون أخذ إذن.

ووصفت الأمر بالانتهاك الخطير لمجالها الجوي، وأشارت إلى أن هذا الاختراق سيزيد التوتر بينها وبين روسيا، ودعت روسيا إلى مغادرة أوكرانيا.

كما عبّرت إستونيا عن تضامنها مع جارتها ليتوانيا التي تلقت تهديدات من روسيا بعدما منعت عبور بعض البضائع إلى جيب كالينيغراد الروسي.

يذكر أن إستونيا احتجت في 10 يونيو الجاري لدى المبعوث الروسي بسبب مدح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاكمًا روسيًا في القرن 18، كانت قد استولى على مدينة موجودة في إستونيا حاليًا.

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