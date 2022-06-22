مدير عام المركز الوطني للامتحانات يتابع مع وفد شركة المدار الجديد آلية توزيع وتجهيز شفرات المدار الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية

طرابلس : 22 يونيو 2022 (وال)- تابع مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد مسعود رفقة وفد من شركة المدار الجديد آلية عمل الفرق المكلفة بالمركز بعملية مطابقة الشفرات الهاتفية وفرزها وتظريفها حسب أعداد طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لكل مراقبات التربية والتعليم للعام الدراسي ( 2021 – 2022 ) .

وأكد ” السيد ” في تصريح للمكتب الاعلامي بوزراة التربية والتعليم بأن ما تم استلامه من الشركة من شفرات هاتفية بلغ ( 120.000 ) ألف شفرة وسيتم إستلام البقية تباعا ،مشيرا إلى أن أعداد طلبة الشهادة الثانوية بأقسامها المختلفة لهذا العام الذين تم إدخال بياناتهم بمنظومة الامتحانات حت تاريخ اليوم بلغ ( 109.632 ) طالبا وطالبة وتعمل إدارة الشؤون الفنية على إدخال بيانات المتعثرين منهم .

وبين السيد بأن هذه المبادرة المجانية من شركة المدار الجديد تأتي في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة وذلك لتسهيل الاتصال والتواصل بين الطلبة والوزارة لتزويد الطلبة بالبيانات والمعلومات الكافية حول مواعيد، وأماكن، ونتائج الامتحانات .

(وال)