ليبيا نيوز

النائب العام الليبي يلتقي بنائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

هولندا 22 يونيو 2022 (وال) ـ التقى السيد المستشار النائب العام الليبي ،  أمس  بالسيدة نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية ؛ وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية المحالة على المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، بحضور السيد منسق ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية. وتناول المجتمعون التطورات المتعلقة بالتحقيقات ذات الصلة بليبيا  ؛ وعلى […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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