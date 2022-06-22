هولندا 22 يونيو 2022 (وال) ـ التقى السيد المستشار النائب العام الليبي ، أمس بالسيدة نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية ؛ وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية المحالة على المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، بحضور السيد منسق ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية. وتناول المجتمعون التطورات المتعلقة بالتحقيقات ذات الصلة بليبيا ؛ وعلى […]

ظهرت المقالة النائب العام الليبي يلتقي بنائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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