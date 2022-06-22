زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب شرق أفغانستان

ضرب زلزال عنيف، بلغت شدته على مقياس ريختر 6,1 درجة، شرق أفغانستان، وأودى بحياة مئات الأشخاص.

وقال رئيس هيئة الكوارث في أفغانستان محمد نسيب حقاني إن الزلزال أدى إلى وفاة 130 شخصًا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 350 آخرين.

وأشار حقاني إلى أن معظم الوفيات وقعت في إقليم بكتيكا الذي شهد وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 250 آخرين.

وأكد وجود العديد من الوفيات في إقليميْ ننكرهار وخوست اللذين تضررا بشدة جراء الزلزال العنيف.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على بعد 44 كيلو مترًا شرقي مدينة خوست.

يذكر أن السلطات الأفغانية تعمل حاليًا على انتشال جثث الضحايا والمصابين من تحت الإنقاض.

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