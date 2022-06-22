الكوني يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا

طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) _ بحث النائب بالمجلس الرئاسي (موسى الكوني)، مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا (جوزيبي بوتشينو غريمالدي)، آخر مستجدات الملف السياسي الليبي

هذا وأكد السفير خلال اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الأربعاء، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصولاً لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

وتم خلال الاجتماع بحث تطوير علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا قي عديد المجالات لاسيما، ملف المصالحة الوطنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

بدوره أشاد النائب على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين ليبيا وإيطاليا، مؤكداً التزام المجلس الرئاسي باعتباره يمثل وحدة البلاد، بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية يقبل بنتائجها الجميع، لمساهمتها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي سيعلن عن رؤيتها الاستراتيجية غدا الخميس. (وال _ طرابلس) ح س

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