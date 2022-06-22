ليبيا نيوز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع مع أعيان بلدية الغريفة المختنقات التي تواجه البلدية .

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 22 يونيو 2022م ( وال ) –  استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية (  عبدالحميد الدبيبة ) مساء أمس الثلاثاء ، بديوان مجلس الوزراء وفدا من أعيان بلدية الغريفة ، بحضور عضو مجلس الدولة  ” الدرعي محمد الخير .

وتابع رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء عدد من الملفات الخدمية التي تخص بلدية  الغريفة والمختنقات التي تعاني منها ” 

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد  استكملت مشروع مستشفى الغريفة ضمن مشروعات عودة الحياة للعام 2021م ، وكذلك تنفيذ مشاريع دعم  الشباب من خلال صندوق تيسير الزواج الذي أستفاد منه شباب البلدية .

وأصدر رئيس الحكومة توجيهاته لعدد من الوزارات لمعالجة المشاكل التي تعاني منها بلدية الغريفة .

ويذكر أن بلدية الغريفة  تقع  في  جنوب غرب ليبيا وتبعد حوالي 170 كيلومتر عن مدينة سبها.  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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