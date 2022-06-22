رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع مع أعيان بلدية الغريفة المختنقات التي تواجه البلدية .

طرابلس 22 يونيو 2022م ( وال ) – استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ( عبدالحميد الدبيبة ) مساء أمس الثلاثاء ، بديوان مجلس الوزراء وفدا من أعيان بلدية الغريفة ، بحضور عضو مجلس الدولة ” الدرعي محمد الخير .

وتابع رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء عدد من الملفات الخدمية التي تخص بلدية الغريفة والمختنقات التي تعاني منها ”

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد استكملت مشروع مستشفى الغريفة ضمن مشروعات عودة الحياة للعام 2021م ، وكذلك تنفيذ مشاريع دعم الشباب من خلال صندوق تيسير الزواج الذي أستفاد منه شباب البلدية .

وأصدر رئيس الحكومة توجيهاته لعدد من الوزارات لمعالجة المشاكل التي تعاني منها بلدية الغريفة .

ويذكر أن بلدية الغريفة تقع في جنوب غرب ليبيا وتبعد حوالي 170 كيلومتر عن مدينة سبها.