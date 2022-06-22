استشهاد شاب فلسطيني طعنه مستوطن شرق سلفيت.

سلفيت 22 يونيو 2022 (وال) – استشهد شاب فلسطيني مساء أمس الثلاثاء ، جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن صهيوني شرق سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفسطينية أن الشاب علي حسن حرب (27 عاما) ، ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن، في قرية اسكاكا شرق سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن الشاب “حرب” تعرض للطعن في صدره من مستوطن خلال تصديه وعدد من الأهالي لمستوطنين نصبوا خيمة في أرض تقع غرب القرية تسمى “الحرايق” بهدف الاستيلاء عليها .. مضيفة أنه نُقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

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