النائب عبد الله اللافي يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا

طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولاين هور يندل”، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيد النائب خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والوصول إلى اتفاق حول إطار دستوري يضمن نجاحها والقبول بنتائجها، تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عبر هذا الاستحقاق الانتخابي، مستعرضاً آخر مراحل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، معرباً عن أمله بدعم محلي ودولي لهذه الجهود.

بدورها جددت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي، ودعم مشروع المصالحة الذي يعمل على تحقيق الاستقرار، والمساهمة في دفع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق على قاعدة دستورية، تجري على أساسها انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع. (وال ـ طرابلس) ح س

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