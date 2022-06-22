النائب العام يؤكد مقدرة الادعاء العام الوطني على النهوض بما يقع على عاتقه وفقاً لمقتضيات النظام القانوني الداخلي؛ و قواعد القانون الدولي .

طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) – أكد النائب العام ، أن سلطة التحقيق الوطنية تعي الدور المنوط بالهيئة القضائية الدولية المستمد من بواعث نشأتها لتمارس دورها في الجرائم المشمولة بولايتها .

جاء جاء ذلك خلال لقائه في طرابلس الثلاثاء نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية المحالة على المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ، بحضور منسق ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية.

وجدد النائب العام التأكيد مقدرة الادعاء العام الوطني على النهوض بما يقع على عاتقه وفقاً لمقتضيات النظام القانوني الداخلي؛ و قواعد القانون الدولي للتحقيق في الجرائم الخطيرة ؛ ومقاضاة مرتكبيها ، وأن النيابة الليبية تدرك أهمية البحث عن السبل الفضلى المفضية إلى تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا، كما تؤمن بأن لوازم تحقيق العدالة تحتّم التصدي لضروب الجرائم شديدة الخطورة التي تجسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي .

وأضاف ان الادعاء الوطني بوصفه الأمين على الدعوى العمومية؛ والحامي والضامن للحريات والحقوق؛ يردد تمسكه بولايته على ما مدَّت إليه الهيئة القضائية الدولية ولايتها ؛ وهو يروم من وراء ذلك تعزيز ثقة الجمهور فيه ؛ و في القواعد الأساسية للمجتمع .

و أورد النائب العام تدليلات على ما أجرته النيابة العامة الوطنية من تحقيقات في الانتهاكات الخاضعة لمبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي؛ وأن تدابيرها في طور التنفيذ من جهات إنفاذ القانون الوطنية؛ أو الدولية إذا تعززت بموجبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

من جهتها أكدت نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية؛ حرصهم على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛ وتطوير نطاق التعاون وآليته؛ بما في ذلك ما يتعلق بالتعاضد حول منع الاتجار بالبشر ومكافحته بأشكاله وصوره جميعها ؛ والإرهاب وقمع تمويله ؛ وجرائم القتل الممنهج .

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