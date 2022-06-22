مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة يناقش أمس مع مدير المدرسة العليا الخاصة للعلوم القانونية بتونس طلب المدرسة اعتراف المركز بمخرجاتها .

طرابلس 22 يونيو 2022م ( وال ) – ناقش مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة الدكتور عبدالله عبدالجليل أمس مع مدير المدرسة العليا الخاصة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بتونس الدكتورة ثريا الشريف طلب المدرسة المحال للمركز من وزارة الخارجية حول آليات اعتراف المركز بمخرجات المدرسة .

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة ضمان الجودة الدكتور سالم الفرد، ومدير ادارة الاعتماد الدكتور عبدالمجيد شعبان، ومدير ادارة المعادلات الدكتور حسين بوخنجر، ومدير مكتب التدريب والتطوير الدكتور محمد المدني،استعراض آلية الاعتماد التي يجب ان تتبعها المدرسة للحصول على الاعتماد من قبل المركز.

و أعربت مدير المدرسة الدكتور ثريا الشريف، عن سعادتها بحسن الاستقبال، وامتنانها للقائمين على المركز وموظفيه على تسهيل الاجراءات وتقديم كل من شأنه يعزز تطبيق وتنفيذ معايير الجودة، مؤكدةً عن تطلعها لـتفعيل وتعزيز سبل التعاون بين المركز والمدرسة العليا الخاصة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بتونس.

واتفق المشاركون في الاجتماع على مزيد التواصل مستقبلاً لما في شأنه خدمة جودة قطاع التعليم وتطويره والاستفادة من الخبرات العلمية والاكاديمية في هذا الجانب .

( وال )