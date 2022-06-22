تنفيذا لتعليمات النائب العام ; ترسيم حدود الجزء الجنوبي الغربي من غابة صرمان الجنوبية .

صرمان 22 يونيو 2022 م ( وال ) – توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أمس إلى مواقع داخل غابات ومحاجر مملوكة للدولة بمدينة صرمان تنفيذا لتعـليمـات النـائـب الـعـام.

حيث تم ترسيم حدود الجزء الجنوبي الغربي من غابة صرمان الجنوبية والبالغ مساحتها 1205هكتار من طريق البراعم محلة مخلوف إلى طريق القناوية لغرض ترسيم الحدود بين أملاك الدولة والمواطنين قرابة 500هكتار.

وجرى ذلك بحضور اللجنة المكلفة التي تضم رئيس مركز الشرطة الزراعية واعضاء فرع صرمان، ورئيس وحدة التحقيق ومهندسين مكلفين من رئيس فرع الشرطة الزراعية تابعين لشركة سترا للأعمال الهندسية ومدير مكتب الغابات والمراعي صرمان تابع لوزارة الزراعة.