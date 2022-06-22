الكوني يؤكد للسفير الإيطالي التزام المجلس الرئاسي ، بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية يقبل بنتائجها الجميع.

طرابلس 22 يونيو 2022م (وال) – أشاد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بأهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين ليبيا وإيطاليا.

وأكد الكوني خلال استقباله سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي غريمالدي” التزام المجلس الرئاسي باعتباره يمثل وحدة البلاد، بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية يقبل بنتائجها الجميع، لمساهمتها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي سيعلن عن رؤيتها الاستراتيجية غدا الخميس.

ونقل السفير للنائب الكوني تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه، إلى المجلس الرئاسي والشعب الليبي، وأكد استمرار دعم بلاده لجهود المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا وصولا لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

وجرى خلال اللقاء بحث اخر مستجدات الملف السياسي الليبي، وتطوير علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا في عديد المجالات لاسيما، ملف المصالحة الوطنية، ومكافحة الهجرة الغير الشرعية.

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