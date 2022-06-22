المسماري يقدم الشكر إلى طلاب جامعة طرابلس لمشاركتهم بالمنافسة الدولية للمناظرات الجامعية  

طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) -قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية عاشور عمر المسماري، الشكر والتقدير إلى طلاب جامعة طرابلس، وذلك بما قاموا به من انجاز ضمن المنافسة الدولية للمناظرات الجامعية، والتي عقدت ف تركيا بمشاركة (90) فريق، يمثلون (50) دولة على مستوى العالم.

مشيرا أن ذلك يدل على الطاقات والإمكانيات التي يمتلكها الشباب الليبي، رغم ضعف الإمكانيات، وقلة الموارد المتاحة، مؤكدا بأنه يمكن استغلال تلك القدرات في تنمية وتطوير البلاد، لو دعمت وتمت تنميتها بالصورة المطلوبة.

يذكر أن فريق جامعة طرابلس تأهل لمرحلة دور (16) وذلك ضمن البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية التي ينظمها مركز مناظرات قطر وجامعة السلطان محمد الفاتح التركية تحت شعار “السلام العالمي، مسؤولية الجميع”.(وال طرابلس) س خ.

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