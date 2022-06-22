طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) – عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استيائها واستهجانها من المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنين الليبيين عند دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري. وأبلغ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ” محمد خليل عيسى ” القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا ” تامر مصطفى […]

ظهرت المقالة المنقوش تعبر عن استيائها من المعاملة السيئة التي يتعرض لها الليبيين بمنفذ السلوم البري. أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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