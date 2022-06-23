رئيس الصين : توسيع الأحلاف يؤدي إلى مآزق أمنية .

بكين 22 يونيو 2022 ( وال )-قال الرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” اليوم الأربعاء ، إن الأزمة الحالية في أوكرانيا، أظهرت أن توسع الكتل العسكرية والتحالفات، سيؤدي حتما إلى معضلة أمنية.

وأضاف في كلمة له في منتدى أعمال مجموعة بريكس: “يبين التاريخ لنا أن الهيمنة وسياسة التحالفات وكذلك المواجهة بين المعسكرات المختلفة، لن تجلب لنا السلام والأمن، بل ستقودنا إلى الحروب والنزاعات ، مبينا أن الأزمة الحالية في أوكرانيا اظهرت مرة أخرى، أن الإيمان بالقوة وتوسيع الكتل العسكرية والسعي لتحقيق الأمن على حساب أمن الدول الأخرى، سيؤدي حتما إلى معضلة أمنية .

ودعا ” بينغ ” المجتمع الدولي التخلي عن اللعبة التي محصلتها صفر ، والوقوف معا ضد الهيمنة وسياسة القوة ، وبناء نوع جديد من العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والعدل .

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