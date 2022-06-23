رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يلتقى عميد بلدية زوارة .

طرابلس 22 يونيو 2022 م (وال) – التقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة بطرابلس بعميد بلدية زوارة ” حافظ بن ساسي ” بحضور آمر الغرفة العسكرية زوارة العميد مسعود القفاز.

وأشاد ” صنع الله ” خلال اللقاء بدور أهالي مدينة زوارة في المحافظة على المنشآت النفطية بعيدًا عن الإغلاقات والاحتياجات التي تحدث من حين لأخر، والذي ينم عن حس وطني عالي من قبل أهالي هذه المنطقة.

وقدم عميد بلدية زوارة عدد من المقترحات التي يمكن للمؤسسة أن تساهم فيها وتدعمها ومنها مصنع لتدوير المخلفات التي تعاني منها مدينة زوارة ، وكذلك دعم قطاع الخدمات وتنفيذ مشروع دوارة غاز الطهي بشكل عاجل لمعالجة النقص الحاد في المدينة والمناطق المجاورة.

وأوضح ” صنع الله ” أن برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط من حين لآخر هي ضمن سياستها بإحداث التنمية المكانية ، ومدينة زوارة يشملها هذا التوجه باعتبارها منطقة نفطية بامتياز ولدى المؤسسة العديد من البرامج الجاري تنفيذها ومنها مشروع مد خط تزويد الغاز من مجمع مليتة إلى محطة التحلية لفك مختنق نقص مياه الشرب في زوارة والمدن المجاورة ومشروع إنشاء المركز الثقافي زوارة والذي تسعى المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة لتنفيذه في أقرب وقت ممكن .

(وال)