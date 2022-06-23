مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بوزارة التربية والتعليم يناقش مع مع مديري مكاتب التخطيط بمراقبات التعليم بالمنطقة الوسطى حصر مكونات العملية التعليمية .

طرابلس : 23 يونيو 2022 (وال)- ناقش مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بوزارة التربية والتعليم الدكتور فتحي المهشهش أمس مع مديري مكاتب التخطيط والاستراتيجيات بمُراقبات التربية والتعليم بالمنطقة الوسطى حصر مكونات العملية التعليمية وفقاً للنموذج المُعد من الإدارة من حيث الإعداد (المعلمين – الطلاب – المدارس – المفتّشين التربويين – الموظفين – رياض الأطفال).

وبحث الاجتماع الذي عقد بصالة الاجتماعات بالجامعة الاسمرية الاسلامية بزليتن جملة من المقترحات المتعلقة ببرامج التدريب حيث تم التأكيد على أن تقوم المُراقبات بتوضيح اِحتياجاتها، لإحالتها للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ليتولّى تضمين ذلك ضِمن خطته وخارطته التدريبية للعام القادم .

و حضور الاجتماع رئيس الجامعة الأسمرية الإسلامية، ومراقب التربية والتعليم زليتن، وعضو المجلس البلدى ومسؤول ملف التعليم بالبلدية، ومدراء عدد من المكاتب بديوان المُراقبة.

(وال )