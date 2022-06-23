اعادة افتتاح قسم شرطة مرور سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس بعد صيانته .

طرابلس 23 يونيو 2022 ( وال ) – احتفل أمس باعادة افتتاح مبنى قسم شرطة سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس بعد صيانته وتجهيزه من قبل مكتب المشروعات بوزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن .

وحضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن طرابلس ورئيس قسم المرور والتراخيص بالمديرية ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص وعدد من ضباط وضباط صف بالوزارة والمديرية.

وأجرى وزير الاخلية جولة تفقدية داخل أروقة المبنى أطلع من خلالها على تجهيزات المكتب، مستمعاً لملاحظات وشروحات من قبل العاملين به.

وعلى هامش الافتتاح عقد اجتماعاً موسعا مع مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص ورئيس مكتب المرور طرابلس وأعضاء المرور بالمكتب تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل المروري داخل الطرقات العامة للحفاظ على السلامة المرورية وضبط المخالفين للنظم وقواعد المرور بالإضافة إلى مناقشة العراقيل التي تواجه سير العمل داخل المكتب ووضع الحلول لها بما يساهم في تحقيق السلامة المرورية لمرتادي الطريق العام .