منتخب مصر يتراجع 8 مراكز وروسيا تحتفظ بمركزها في تصنيف الفيفا

زيورخ 23 يونيو 2022 (وال) -أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيف شهر يونيو لمنتخبات كرة القدم، اليوم الخميس، والذي شهد تصدر البرازيل على حساب بلجيكا، وسعت البرازيل الفارق مع أقرب مطارد لها بلجيكا، فيما احتلت الأرجنتين المركز الثالث متقدمة بمركز واحد، لتحل مكان فرنسا التي تراجعت للمركز الرابع، بعدما دفعت ثمن أربع مباريات دون فوز في دوري الأمم الأوروبية.

وتقدمت إسبانيا مركزا واحدا لتحل بالمكانة السادسة عالميا من بين العشرة الأوائل، تليها إيطاليا سابعا، ثم هولندا بالمركز الثامن، والدنمارك عاشرا.

واحتفظ المنتخب الروسي بالمركز (35)، علما أن “الدب الروسي” لم يخض أي مباراة منذ نوفمبر العام الماضي، بعد تعليق الفيفا والاتحاد الأوروبي “يويفا” مشاركة الفرق والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية على إثر العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وشهد التصنيف تراجع منتخب مصر 8 مراكز دفعة واحدة (المركز 40).

ويتصدر ترتيب المنتخبات الإفريقية في تصنيف الفيفا المنتخب السنغالي الذي يحتل المركز (18) عالميا، وخلفه منتخب المغرب الذي يحتل المركز (22) على مستوى العالم.

فيما احتل منتخب تونس المركز الثالث إفريقيا، بينما يحتل المنتخب المصري المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية.

-تصنيف فيفا لترتيب منتخبات الفرق العربية كالتالي:

1- المغرب (22 عالميا).

2- تونس (30 عالميا).

3- مصر (40 عالميا).

4- الجزائر (41 عالميا).

5- قطر (49 عالميا).

6- السعودية (53 عالميا).

7- الإمارات (69 عالميا).

8- العراق (70 عالميا).

9- عمان (75 عالميا) .

10- الأردن (85 عالميا).(وال زيورخ) س خ.

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