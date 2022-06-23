بحث امكانية التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمعهد العالي للقضاء .

طرابلس 23 يونيو 2022 ( وال ) – بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطى مع مدير المعهد العالي للقضاء المستشار د. فرج سليم ناجي أمس إمكانية استفادة الهيئة من خبرات المعهد العالي للقضاء في الرفع من كفاءة أعضاء التحقيق والقانونيين بها .

و أبدى مدير عام المعهد استعداد المعهد الدائم لأداء دوره الوطني في المساهمة بالرفع من مستوى أداء المؤسسات والهيئات الوطنية.

واتفق الجانبان على استكمال بعض المسائل الفنية المتعلقة بتحديد الحاجات التدريبية للمستهدفين بالتدريب من أجل البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي المطلوب .

حضر الاجتماع عن المعهد كل من المستشار علي أحميدة عاشور مدير إدارة التأهيل والتدريب و منير عمر عبدالرحيم مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعن هيئة الرقابة الإدارية كل من السادة: صلاح أزويليمة مدير الإدارة العامة للتحقيق ، عبدالرؤوف النجار مستشار مكتب الرئيس ، هشام الشامي مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الانتاج والبنية الأساسية ، ونبيل السوكني مدير مكتب الإعلام بالهيئة .

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