وزارة الشؤون الاجتماعية تحي اليوم العالمي للأرامل بالمزيد من الخدمات والاعانات والحقوق لهذه الفئة .

طرابلس 23 يونيو 2022 م ( وال ) أحيت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم العالمي للأرامل في 23 يونيو من كل عام، للتذكير لما تتعرض له الأرملة وتسليط الضوء على ما يصيب الاسرة، ويلقي بظلاله على كامل المجتمع.

ولقد استفادت الأرامل من قرار حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بصرف منحة الاولاد والزوجه، وكذلك الحق في الحصول على الرعايه الصحيه المجانيه…

وتعطي وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا “اليوم العالمي للأرامل” أهمية خاصة. وتسعى لتقديم المزيد من الخدمات، والحقوق لهذه الفئة الاجتماعية ذات المكانة الخاصة في قلب المجتمع، والتي تقف على أعلى هرم اهتمامات الدولة.

وحرصت الوزارة، عبر مختلف فروعها في انحاء ليبيا، على التواصل المستمر مع هذه الفئة، والعمل على توفير اوجه الدعم الذي قد تحتاجه الارملة أو اسرتها. من ذلك تخصيص معاش أساسي لكل أرملة لتدبير امور اسرتها

كما حرصت الوزارة على أن تواكب الدراسات الميدانية، هذه الجهود الداعمة للإرامل، بما يسمح بالكشف عن النواقص، والعقبات، ومختلف الانتظارات. وذلك على النحو الذي يسمح بالحصول على البيانات التي يمكن الاعتماد عليها لوضع السياسات والبرامج ، التي من شأنها التصدي لما قد يقف حجر عثرة أمام حصول الأرامل على حقوقهن.

وصادف هذا التاريخ، في هذا العام حدثا له اهمية مفصلية في تاريخ ليبيا، وهو الاحتفال بانطلاقة الرؤية الاستراتجية لمشروع الوطنية، الحدث الذي يشكل خطوة مهمة من اجل تحقيق العدل والسلام والترابط بين ابناء الشعب الليبي.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة التاريخية إلى ضرورة ،إشراك الأرامل في هذه الصيرورة، وفقدت اغلبهن الزوج والمعين خلال معارك فُرضت على الوطن، وحصدت الارواح، واعاقت عملية بناء السلام.

فإن تمكين الأرامل من المشاركة الكاملة في استراتيجية بناء السلام والمصالحة، سيشكل ضمانة لجدية لإسهامهن في تحقيق السلام والأمن المستدامين.

كما إن تمكين الأرامل من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والتعليم والعمل اللائق والمشاركة الكاملة في صنع القرار والحياة العامة، وحمايتهن من العنف وسوء المعاملة، سيتيح لهن فرصة بناء حياة آمنة، وبالتالي حيوية المشاركة في بناء مجتمع آمن ومستقر .

وسجلت الاحصائيات وجود 27568 أرملة،في ليبيا تقدم لهم الوزارة بشكل مباشر العون والمساعدة من خلال المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية بالاضافة إلى حصول الارمله على منحة شهرية ثابتة تسمح للأرملة بتدبير شؤون اسرتها،