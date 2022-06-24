جهاز المباحث الجنائية يعلن العثور على مخلفات حرب في مواقع متفرقة في مدينة مزدة.

مزدة 23 يونيو 2022م (وال) ـ أعلن جهاز المباحث الجنائية اليوم الخميس العثور كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مواقع متفرقة بمدينة مزدة.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على فيسبوك أنه تلقى معلومات بشأن وجود مخلفات حرب في عدة نقاط قريبة جداً من الأحياء السكنية بمدينة مزدة قام على إثرها بعملية تمشيط واسعة طالت مسافات شاسعة داخل المدينة تبين وجود كميات كبيرة من مخلفات الحرب وقنابل عالية الخطورة لم تنفجر بعد.

وأضاف الجهاز أنه نظراً لخطورة الموقف سيتم تشكيل فرق عمل من خبراء الألغام وتفكيك المتفجرات التابعين للجهاز، لوضع خطة عمل لتمشيط المنطقة بدقة وتفكيك كل ما فيها من مخلفات حرب ونقل ما يمكن نقله إلى مواقع أمنة حتى التخلص منها بالطرق المتبعة، فيما سيتم تفجير ما يتعذر نقله في مكانه بعد اتخاذ كل تدابير السلامة والأمان.